На выборах в Госдуму обработано более 97% бюллетеней

Обработано уже более 97% бюллетеней на выборах в Госдуму. Об этом сообщает Центризбирком.

Лидирует "Единая Россия", далее идут КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди".

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедшие выборы доказали эффективность и дееспособность российского избирательного законодательства. По ее мнению, прошедшее в стране голосование было демократичным, прозрачным и легитимным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.