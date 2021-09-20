"Единая Россия" набрала 49,64% голосов по итогам обработки 94% протоколов

Партия "Единая Россия" по результатам обработки 94% итоговых протоколов набирает 49,64% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Об этом сообщается на экране в информационном центре Центризбиркома России.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедшие выборы доказали эффективность и дееспособность российского избирательного законодательства. По ее мнению, прошедшее в стране голосование было демократичным, прозрачным и легитимным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.