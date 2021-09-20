Эксперт рассказал о подсчетах данных онлайн-голосования

Экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко рассказал, как происходит подсчет данных онлайн-голосования.

По его словам, обработка огромного массива информации может занять достаточно серьезное время: идет сверка ключей, шифрование, и пока нет процессора, который мгновенно сможет обработать такой объем данных.

В качестве примера Клименко привел скачивание файлов на ноутбук: в зависимости от параметров техники, дисков, интернета файлы объемом 2 или 3 гигабайта могут скачиваться от 15 до 30 минут.

В России завершилось голосование на выборах в Госдуму. Последние участки закрылись в Калининградской области в 21:00 по московскому времени. Подсчет голосов продолжается.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедшие выборы доказали эффективность и дееспособность российского избирательного законодательства. По ее мнению, прошедшее в стране голосование было демократичным, прозрачным и легитимным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.