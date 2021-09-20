Разработчики системы онлайн-голосования в Москве получат 1,5 млн руб

В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве рассказали, что атаки на онлайн-голосование были, но безуспешные. Поэтому премия почти в 1,5 миллиона рублей уйдет группе разработчиков.

В России завершилось голосование на выборах в Госдуму. Последние участки закрылись в Калининградской области в 21:00 по московскому времени. Подсчет голосов продолжается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.