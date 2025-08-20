Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Новости

Новости

20 августа, 11:30

Политика

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Вороное в Днепропетровской области

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Вороное в Днепропетровской области

ВС РФ нанесли групповой удар по НПЗ, снабжающему горючим ВСУ в Донбассе

В ГД предложили ввести короткий номер для сообщений о мошенниках

Москвич решил зарегистрировать товарный знак "Встреча на Аляске"

Названо возможное место встречи Путина и Зеленского

Трамп оценил шансы на урегулирование конфликта на Украине как "очень хорошие"

Трамп заявил о невозможности вступления Украины в НАТО

Трамп предложил провести трехсторонние переговоры с Путиным и Зеленским

Лавров заявил, что Трамп получил приглашение посетить Россию

Лавров заявил, что Трамп стал глубже подходить к урегулированию конфликта на Украине

Подразделения российской группировки "Восток" взяли под контроль населенный пункт Вороное в Днепропетровской области.

Благодаря этому противник лишился еще одного опорного пункта обороны. Штурмовые группы уже провели зачистку зданий, сооружений и прилегающих к селу лесополос.

Кроме того, российские войска нанесли ракетно-артиллерийские удары по скоплениям украинских войск возле населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Покровск, Мирноград и Удачное. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

