Подразделения российской группировки "Восток" взяли под контроль населенный пункт Вороное в Днепропетровской области.

Благодаря этому противник лишился еще одного опорного пункта обороны. Штурмовые группы уже провели зачистку зданий, сооружений и прилегающих к селу лесополос.

Кроме того, российские войска нанесли ракетно-артиллерийские удары по скоплениям украинских войск возле населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Покровск, Мирноград и Удачное. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

