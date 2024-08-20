Новости мира: Харрис отказалась от участия в теледебатах 4 сентября

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп сообщил, что его оппонент от демократов Камала Харрис отказалась от участия в теледебатах 4 сентября. Трамп заявил, что не удивлен, поскольку Харрис было бы сложно отстоять изменение позиции по всему, во что она верила. Ранее сообщалось о подготовке трех раундов теледебатов на площадках разных американских телеканалов.

В Иссык-Кульском районе Киргизии сошел сель. Как сообщили власти, грязевые потоки затопили 380 домов, пять пансионатов и 11 магазинов. Причиной стали проливные дожди. Ликвидацией последствий занимаются порядка 350 спасателей. Подобная ситуация ранее произошла в Оше, в регионе вводился режим ЧС.

В Индонезии завершается строительство будущей столицы. Как заявили власти, переезд вынужденный. Нынешний главный город страны – Джакарта – проседает под собственным весом. В нем все чаще происходят наводнения. Новую столицу, Нусантару, возводят в джунглях. Предполагается, что она будет экологичной, сейсмоустойчивой и без перенаселения.

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