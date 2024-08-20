Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

20 августа, 07:45

Политика

ВС РФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области

ВС РФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области

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Су-34 уничтожил пункт дислокации ВСУ в Курской области в ночь на 19 августа

ВС РФ ликвидировали 27 единиц техники ВСУ в российском приграничье

ВС РФ отразили атаки четырех бригад ВСУ на курском направлении за сутки

ВС РФ за сутки отразили атаки четырех бригад ВСУ на курском направлении

ВС РФ отразили атаки четырех бригад ВСУ на Курском направлении за сутки

Российские морские пехотинцы остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области, уничтожив девять машин, а также захватили два американских бронетранспортера Stryker, канадский броневик и другую технику. Нескольких украинских штурмовиков взяли в плен.

За сутки в курском приграничье ВСУ потеряли более 330 военнослужащих, 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, три бронетранспортера и 19 боевых бронированных машин. Подробнее о ситуации в Курской области – в эфире телеканала Москва 24.

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