Российские морские пехотинцы остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области, уничтожив девять машин, а также захватили два американских бронетранспортера Stryker, канадский броневик и другую технику. Нескольких украинских штурмовиков взяли в плен.

За сутки в курском приграничье ВСУ потеряли более 330 военнослужащих, 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, три бронетранспортера и 19 боевых бронированных машин. Подробнее о ситуации в Курской области – в эфире телеканала Москва 24.