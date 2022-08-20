Российские военные за минувшие сутки уничтожили 6 беспилотников ВСУ

Российские военные за минувшие сутки уничтожили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Кроме того, средствами ПВО в районе Каховской ГЭС ликвидированы 13 снарядов, выпущенных со стороны позиций украинских формирований из реактивной системы залпового огня "Ольха". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

