Португалия выступила против запрета на въезд в ЕС для россиян

Португалия не поддерживает возможный запрет на въезд в страны ЕС для россиян, заявил официальный представитель МИД этой страны.

Отмечается, что делегация из Лиссабона примет участие в обсуждении визовых ограничений против России, но на радикальные меры не согласится. Ранее против запрета въезда россиян на территорию ЕС высказались Греция и Кипр. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

