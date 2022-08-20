Блинкен заявил, что военная помощь Украине превысила 10 млрд долларов

Общий объем военной помощи, выделенный Украине Соединенными Штатами при администрации Джо Байдена, составил примерно 10,6 миллиарда долларов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, Белый Дом намерен и дальше отправлять оружие украинским формированиям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

