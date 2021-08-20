Меркель прибыла с визитом в Москву

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. В пятницу, 20 августа, она приняла участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Позже отправилась на встречу с президентом.

На повестке дня вопросы экономики, энергетики, безопасности, а также актуальные международные проблемы. Переговоры еще продолжаются. По всей видимости, этот визит в столицу в статусе канцлера ФРГ станет для Меркель последним. В сентябре в Германии пройдут выборы в Бундестаг, где она уже не будет принимать участие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.