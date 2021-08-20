20 августа заработала горячая линия по вопросам видеонаблюдения на выборах в Госдуму

20 августа начала работу горячая линия по вопросам видеонаблюдения на выборах в Госдуму. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Обучение работе с порталом для избирательных комиссий, партий и кандидатов начнется с 1 сентября, а комплексное тестирование проведут накануне голосования.

Выборы в Госдуму Восьмого созыва будут проходить три дня, с 17 по 19 сентября. В них примут участие кандидаты от 14 партий.

Кроме того, в столице в нескольких районах выберут депутатов Московской городской Думы, а в Щукине – депутатов муниципального собрания района. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.