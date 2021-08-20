Более 700 тыс человек направили заявки на онлайн-голосование в Москве

Число зарегистрированных на дистанционное голосование россиян близится к миллиону. Лидируют москвичи – уже больше 700 тысяч человек сделали выбор в пользу онлайн-выборов, сообщает глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Такой формат подойдет тем, кто живет не в том районе Москвы, где прописан, или же будет в это время находиться не в городе.

Сотрудник Охотничьего хозяйства Корожечна Владислав Лазыкин рассказал, что выбрал способ проголосовать онлайн, потому что график работы достаточно сложный и часто посещать Москву он не может. По его словам, регистрации заняла немного времени, все удобно и понятно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.