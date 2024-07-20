ВС РФ уничтожили плавсредства ВСУ, которые пытались высадится на левом берегу Днепра

Российские войска уничтожили несколько плавсредств ВСУ, которые пытались высадится на левом берегу Днепра. Кроме того, ВС РФ активно ликвидировали FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотники. Об этом сообщает Минобороны России.

Также известно, что в ночь на 20 июля российские средства ПВО сбили и перехватили 26 беспилотников ВСУ над Ростовской областью и один над Смоленской областью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.