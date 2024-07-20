20 июля, 15:30Политика
ВС РФ уничтожили плавсредства ВСУ, которые пытались высадится на левом берегу Днепра
Российские войска уничтожили несколько плавсредств ВСУ, которые пытались высадится на левом берегу Днепра. Кроме того, ВС РФ активно ликвидировали FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотники. Об этом сообщает Минобороны России.
Также известно, что в ночь на 20 июля российские средства ПВО сбили и перехватили 26 беспилотников ВСУ над Ростовской областью и один над Смоленской областью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.