Новости мира: букмекеры оценили шансы снятия Байденом своей кандидатуры с выборов в 84%

Букмекеры оценили шансы снятия Байденом своей кандидатуры с выборов в 84%. Так пишет New York Post. В свою очередь президент США Джо Байден сообщил, что вернется к предвыборной компании с 22 июля. Ее пришлось прервать из-за заражения COVID-19. Американские СМИ пишут, что ближайшее окружение убеждает нынешнего президента США выйти из предвыборной гонки.

У штаба МОК в Париже прошла акция против участия израильских спортсменов в Олимпиаде 2024 года. Несколько сотен человек размахивали палестинскими флагами и скандировали лозунги, ссылаясь на пример российских спортсменов, которые будут выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом. Ранее Международный олимпийский комитет предостерег от дискриминации в адрес израильтян на том основании, что спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств.

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