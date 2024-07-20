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Новости

20 июля, 13:30

Политика

Новости мира: букмекеры оценили шансы снятия Байденом своей кандидатуры с выборов в 84%

Новости мира: букмекеры оценили шансы снятия Байденом своей кандидатуры с выборов в 84%

ВС РФ отразили 23 контратаки ВСУ в Харьковской области

Российский Т-80 нанес удар по замаскированным позициям ВСУ в зоне СВО

Расчет гаубицы "Мста" уничтожил опорный пункт ВСУ

Основой программы команды мэра Москвы на выборах в МГД станут предложения москвичей

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Завершилась регистрация кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы

В столице завершена регистрация кандидатов на выборы в Мосгордуму

Новости мира: 60 человек погибли в результате ночных ударов Израиля по сектору Газа

Букмекеры оценили шансы снятия Байденом своей кандидатуры с выборов в 84%. Так пишет New York Post. В свою очередь президент США Джо Байден сообщил, что вернется к предвыборной компании с 22 июля. Ее пришлось прервать из-за заражения COVID-19. Американские СМИ пишут, что ближайшее окружение убеждает нынешнего президента США выйти из предвыборной гонки.

У штаба МОК в Париже прошла акция против участия израильских спортсменов в Олимпиаде 2024 года. Несколько сотен человек размахивали палестинскими флагами и скандировали лозунги, ссылаясь на пример российских спортсменов, которые будут выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом. Ранее Международный олимпийский комитет предостерег от дискриминации в адрес израильтян на том основании, что спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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