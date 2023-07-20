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14:30

Политика

Кадры работы 1-го танкового полка Западного военного округа показали в Минобороны РФ

Кадры работы 1-го танкового полка Западного военного округа показали в Минобороны РФ

ВСУ могут ударить по освобожденным территориям Артемовска кассетными боеприпасами

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Российские военные продвинулись на более чем 1 км в глубину на купянском направлении

В Минобороны России показали кадры работы 1-го танкового полка Западного военного округа. В настоящее время они выполняют задачи на купянском направлении зоны СВО.

Как рассказывают сами члены экипажа, за время службы они стали настоящей семьей и слаженной командой. Это им помогает быстро ориентироваться на поле боя. На их счету десятки единиц техники ВСУ, которую удалось уничтожить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
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