Захарова заявила, что Запад не заметил атаку на Крымский мост и гибель мирных жителей

Запад не заметил атаку на Крымский мост и гибель мирных жителей. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала молчание представителей западных стран после теракта, организованного киевским режимом.



Ранее стало известно, что пострадавшая во время теракта на Крымском мосту 14-летняя девочка продолжит лечение в Москве. Бригада медицины катастроф доставила ее в Российскую детскую клиническую больницу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.