Авиация РФ уничтожила украинские МиГ-29 и Су-25

Авиация России в воздушном бою уничтожила два украинских самолета – МиГ-29 в Николаевской области и Су-25 в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

Всего с начала проведения специальной военной операции у ВСУ уничтожены 259 самолетов, 143 вертолета, 1 572 беспилотника, более 350 зенитных ракетных комплексов, а также больше четырех тысяч танков и других бронированных машин.

Кроме того, ликвидированы 760 установок реактивных систем залпового огня, более трех тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 410 военных автомобилей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.