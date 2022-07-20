ВС РФ нанесли удар по складу вооружения ВСУ в Соледаре

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате удара ВС РФ по складу ракетно-артиллерийского вооружения 14-й механизированной бригады ВСУ в Соледаре уничтожено 19 единиц бронетанковой техники и до 40 националистов.

Кроме того, высокоточным оружием большой дальности морского базирования был нанесен удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населенном пункте Дачное Одесской области. Уничтожено свыше 10 единиц военной техники иностранного производства.

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