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20 июня, 11:45

Политика

Новости мира: США помогут израильским военным в наступлении на юге Ливана

Новости мира: США помогут израильским военным в наступлении на юге Ливана

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США поддержат израильское наступление на юге Ливана. Об этом пишут СМИ со ссылкой на американских чиновников. Аналитики назвали это прямым намеком для "Хезболлы", чьи силы планируют отбросить на другую сторону реки Литани. По предварительным данным, вторжение начнется в течение следующих пяти недель, если "Хезболла" не прекратит нападения на север Израиля и не согласится на дипломатический вариант решения проблем.

Тем временем в Неаполе начался лесной пожар. Пламя почти вертикально двигается по горам вблизи города. В связи с этим власти региона приняли решение вызвать вертолет и начать тушение с воздуха. Пока предупреждений для местных жителей не выпускали, обошлось без эвакуации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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