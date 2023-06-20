Минобороны РФ сообщило о безуспешных попытках наступления ВСУ по трем направлениям

Киев продолжает попытки атак на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Для этого он задействует западное вооружение и элитные военные соединения, которые прошли обучение у специалистов НАТО. Об этом глава Минобороны Сергей Шойгу сказал на коллегии ведомства.

Как подчеркнул министр, российские бойцы успешно отражают любые попытки ВСУ нанести удар по российским позициям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.