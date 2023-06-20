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17:45

Политика

Минобороны РФ сообщило о безуспешных попытках наступления ВСУ по трем направлениям

Минобороны РФ сообщило о безуспешных попытках наступления ВСУ по трем направлениям

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Киев продолжает попытки атак на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Для этого он задействует западное вооружение и элитные военные соединения, которые прошли обучение у специалистов НАТО. Об этом глава Минобороны Сергей Шойгу сказал на коллегии ведомства.

Как подчеркнул министр, российские бойцы успешно отражают любые попытки ВСУ нанести удар по российским позициям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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