17:45Политика
Минобороны РФ сообщило о безуспешных попытках наступления ВСУ по трем направлениям
Киев продолжает попытки атак на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Для этого он задействует западное вооружение и элитные военные соединения, которые прошли обучение у специалистов НАТО. Об этом глава Минобороны Сергей Шойгу сказал на коллегии ведомства.
Как подчеркнул министр, российские бойцы успешно отражают любые попытки ВСУ нанести удар по российским позициям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.