Украинские военные продолжали безуспешные попытки наступления на южнодонецком и запорожском направлениях. Российские военные отразили четыре атаки. Потери противника составили до 260 бойцов, девять танков, боевая машина пехоты Bradley, 12 боевых бронированных машин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, две гаубицы "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США.

На донецком направлении отражены 10 атак украинских националистов. Они потеряли до 220 человек, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубица "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США.

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