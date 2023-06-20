Минобороны РФ сообщили об атаках ВСУ на донецком и южнодонецком направлениях

Как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ в течение 19 июня предприняли несколько мощных атак на донецком и южнодонецком направлениях. Все они были отбиты ВС России. Потери украинской стороны составили здесь более 400 военнослужащих, три танка, десять БМП, пушки и гаубицы, в том числе артиллерийская установка Krab польского производства.

Где на данный момент идут ожесточенные бои, какую тактику и стратегию применяют обе стороны? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.