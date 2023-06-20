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Политика

Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

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На краснолиманском направлении российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ. В этом секторе держат оборону бойцы Центральной группировки войск. Экипажи танков работают вместе с разведкой. Они получают от операторов беспилотников координаты целей и корректируют огонь, так как часто стрелять приходится с закрытых позиций, вне прямой видимости.

Как сообщили в Минобороны РФ, противник в течение 19 июня предпринял несколько мощных атак на донецком и южнодонецком направлениях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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