МИД РФ назвал враждебным запрет Литвы на транзит ряда товаров в Калининград

В российском МИД отреагировали на запрет транзита товаров через Литву в Калининград по железной дороге. В ведомстве сообщили, что подобное можно воспринимать как враждебные действия со стороны Вильнюса.

Представителям литовской дипмиссии был заявлен решительный протест. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.