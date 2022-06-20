ВС РФ нанесли ракетой "Оникс" удар по аэродрому в Одесской области

Министерство обороны России опубликовало кадры нанесения удара ракетой "Оникс" по аэродрому в районе Одессы. О технических характеристиках этой ракеты, современных системах ПВО и специализированной медицинской бронемашине "Линза" рассказал военный эксперт.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.