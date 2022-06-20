Песков прокомментировал заявления Киева о планах возобновить переговоры с РФ в августе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления Киева о планах возобновить переговоры с Россией в августе. По его словам, это "красноречивая демонстрация переговоров по-украински".

Песков также высказался о запрете транзита российских товаров через Литву. По его словам, это решение является элементом блокады России. Он подчеркнул, что ситуация требует глубокого анализа в течение нескольких дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

