Новости последнего часа: МИД РФ назвал враждебным запрет Литвы на транзит ряда товаров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия требует от Литвы немедленно отменить запрет на транзит товаров в Калининградскую область, заявили в МИД РФ.

Дорожное полотно на Бульварном кольце в Москве частично заменят до конца июля. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

В РФ подвели предварительные итоги ЕГЭ по истории и физике. В ЕГЭ по истории приняли участие более 90 тысяч человек, рассказал Рособрнадзор. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

