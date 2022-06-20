ПВО РФ сбила украинский МиГ-29 и девять беспилотников на Украине

Российские системы ПВО за сутки сбили один украинский истребитель МиГ-29 и девять беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, с 19 мая одна только 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла убитыми и раненными больше 2 100 человек. Из-за низкого морально-психологического состояния 800 человек, предназначенных для восполнения потерь этого соединения, отказались ехать в район боевых действий, обвинив офицеров в некомпетентности, взяточничестве и кумовстве при выплатах денежного довольствия.

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