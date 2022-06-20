В Минобороны РФ рассказали, сколько техники ВСУ было уничтожено с начала спецоперации

Всего с начала спецоперации российские военные уничтожили 208 самолетов, 132 вертолета, 1 260 беспилотников и 345 зенитно-ракетных комплексов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также уничтожены 3 696 танков и других бронемашин, 576 установок реактивного залпового огня, более 2 000 минометов и других орудий полевой артиллерии, еще ликвидирована 3 731 единица специальной военной автомобильной техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

