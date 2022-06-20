Российские ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 и девять беспилотников

Российские системы ПВО за сутки сбили один украинский истребитель МиГ-29 и девять беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Кроме того, российские ракетные войска и артиллерия уничтожили более 450 националистов, 13 танков и других бронемашин, а также 16 спецавтомобилей в ходе спецоперации на Украине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

