ЕС продлил на год санкции против Крыма и Севастополя

Совет Евросоюза продлил на год, до 23 июня 2023 года, санкции против Крыма и Севастополя.

В Минобороны России рассказали, что российские артиллеристы уничтожили более 450 националистов на Украине. Кроме того, за сутки авиация РФ поразила 47 районов сосредоточения украинских войск. Российские военные также уничтожили два Bayraktar и пункт управления на Украине высокоточной ракетой "Оникс".

В министерстве отметили, что ПВО России сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области и девять беспилотников. Российская авиация также уничтожила локатор подсвета и наблюдения украинского ЗРК "С-300".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

