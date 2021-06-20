Рейс с послом РФ в США Антоновым приземлился в аэропорту Нью-Йорка.

Ранее на встрече в Женеве 16 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов двух стран к работе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.