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20 мая, 23:45

Политика

Прокуратура МУС потребовала выдать ордер на арест премьер-министра Израиля

Прокуратура МУС потребовала выдать ордер на арест премьер-министра Израиля

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Прокуратура Международного уголовного суда потребовала выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. По данным МУС, оба могут нести ответственность за военные преступления в Газе, а также за преступления против человечности. По тем же причинам прокуратура настаивает на выдаче ордера на арест трех лидеров ХАМАС. Среди них – предводитель движения в секторе Газа Яхья Синвар.

Джулиан Ассанж сможет снова оспорить решение об экстрадиции в США. Такое разрешение основателю WikiLeaks дал Высокий суд Лондона. Однако пока журналист останется в британской тюрьме. В США его ждет суд за утечку военной тайны. По совокупности обвинений ему грозит 175 лет тюрьмы.

Состояние премьера Словакии Роберта Фицо после покушения улучшается. Как говорят медики, он стабилен и может общаться. Глава кабмина Словакии известен как противник поставок оружия Украине и ее членства в НАТО.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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