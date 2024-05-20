Российские военные стали продвигаться в глубину украинской обороны в Харьковской области

Подразделения группировок российских войск продолжили продвигаться в глубину украинской обороны. Активная работа идет на границе Харьковской и Белгородской областей. Известно, что ВС РФ закрепились в населенном пункте Стрелочное.

Кроме того, российские десантники поразили на позициях противника на правом берегу Днепра гаубицу М-777 американского производства. В свою очередь, танкисты группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на авдеевском участке.

Подробнее о том, что произошло в зоне проведения СВО за 19 мая, – в эфире телеканала Москва 24.