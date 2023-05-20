Российские системы ПВО перехватили 12 крылатых ракет Сторм ШЭдоу и снарядов HIMARS. Данные за минувшие сутки представило Минобороны России. Кроме того, уничтожены 18 украинских беспилотников в ДНР и ЛНР.

В районе Авдеевки Донецкой народной республики – разбиты два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Также Минобороны сообщило о продолжении боев в западной части Артемовска.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.