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20 мая, 23:15

Политика

Российские системы ПВО перехватили 12 крылатых ракет Сторм ШЭдоу и снарядов HIMARS

Российские системы ПВО перехватили 12 крылатых ракет Сторм ШЭдоу и снарядов HIMARS

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Российские системы ПВО перехватили 12 крылатых ракет Сторм ШЭдоу и снарядов HIMARS. Данные за минувшие сутки представило Минобороны России. Кроме того, уничтожены 18 украинских беспилотников в ДНР и ЛНР.

В районе Авдеевки Донецкой народной республики – разбиты два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Также Минобороны сообщило о продолжении боев в западной части Артемовска.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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