20 мая, 23:15Политика
Российские системы ПВО перехватили 12 крылатых ракет Сторм ШЭдоу и снарядов HIMARS
Российские системы ПВО перехватили 12 крылатых ракет Сторм ШЭдоу и снарядов HIMARS. Данные за минувшие сутки представило Минобороны России. Кроме того, уничтожены 18 украинских беспилотников в ДНР и ЛНР.
В районе Авдеевки Донецкой народной республики – разбиты два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Также Минобороны сообщило о продолжении боев в западной части Артемовска.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.