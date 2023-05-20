Новости часа: ЕС включит в 11-й пакет санкций более 90 компаний, нарушающих их против РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Евросоюз включит в 11-й пакет санкций более 90 компаний, нарушающих санкции против России, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Сотни человек собрала демонстрация в Гааге в поддержку мира и против поставок оружия Киеву, сообщает ТАСС.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет пользоваться Georgian Airways из-за полетов в Россию.

