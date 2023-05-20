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Новости

Новости часа: ЕС включит в 11-й пакет санкций более 90 компаний, нарушающих их против РФ

Новости часа: ЕС включит в 11-й пакет санкций более 90 компаний, нарушающих их против РФ

Российская ПВО перехватила 12 снарядов HIMARS и ракеты Storm Shadow в зоне СВО

ВС РФ уничтожили до 210 военных ВСУ на донецком направлении

Российские штурмовики заняли укрепрайон "Домино" в Артемовске

Военные РФ сорвали попытку украинских ВС провести ротацию личного состава в ЛНР

Джо Байден оставил запись в книге посетителей музея атомной бомбардировки Хиросимы

Салливан объяснил, почему истребители F-16 не являются необходимым оружием для Киева

Военные РФ ликвидировали опорный пункт ВСУ в ЛНР

Новости часа: женщина получила ранения при обстреле украинскими военными Донецка

Новости часа: ВСУ нанесли удар по Донецку ракетой с противотанковыми минами внутри

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Евросоюз включит в 11-й пакет санкций более 90 компаний, нарушающих санкции против России, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Сотни человек собрала демонстрация в Гааге в поддержку мира и против поставок оружия Киеву, сообщает ТАСС.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет пользоваться Georgian Airways из-за полетов в Россию.

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