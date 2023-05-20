Военные РФ сорвали попытку украинских ВС провести ротацию личного состава в ЛНР

Российские военные сорвали попытку украинских ВС провести ротацию личного состава в ЛНР. Боевые расчеты РСЗО "Торнадо-Г" разбили скопление живой силы и техники противника, ликвидировали опорный пункт ВСУ.

Кроме того, на территории ЛНР и Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Также известно, что штурмовые отряды РФ ведут бои в западной части Артемовска.

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