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Политика

Военные РФ сорвали попытку украинских ВС провести ротацию личного состава в ЛНР

Военные РФ сорвали попытку украинских ВС провести ротацию личного состава в ЛНР

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Российские военные сорвали попытку украинских ВС провести ротацию личного состава в ЛНР. Боевые расчеты РСЗО "Торнадо-Г" разбили скопление живой силы и техники противника, ликвидировали опорный пункт ВСУ.

Кроме того, на территории ЛНР и Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Также известно, что штурмовые отряды РФ ведут бои в западной части Артемовска.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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