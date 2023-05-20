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Политика

Джо Байден оставил запись в книге посетителей музея атомной бомбардировки Хиросимы

Джо Байден оставил запись в книге посетителей музея атомной бомбардировки Хиросимы

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Американский президент Джо Байден оставил запись в книге посетителей музея атомной бомбардировки Хиросимы. Глава Белого Дома в своем отзыве напомнил об обязательствах по построению мирного будущего без ядерного оружия.

Однако лидер США не принес извинений за американские атаки в августе 1945 года. Этот факт подчеркнул МИД Японии в своем заявлении.

По оценке Токио, общее число жертв бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, включая умерших позже от различных заболеваний, превышает полмиллиона человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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