09:30Политика
Джо Байден оставил запись в книге посетителей музея атомной бомбардировки Хиросимы
Американский президент Джо Байден оставил запись в книге посетителей музея атомной бомбардировки Хиросимы. Глава Белого Дома в своем отзыве напомнил об обязательствах по построению мирного будущего без ядерного оружия.
Однако лидер США не принес извинений за американские атаки в августе 1945 года. Этот факт подчеркнул МИД Японии в своем заявлении.
По оценке Токио, общее число жертв бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, включая умерших позже от различных заболеваний, превышает полмиллиона человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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