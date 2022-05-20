Шойгу доложил Путину о полном освобождении завода "Азовсталь"

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении металлургического комбината "Азовсталь" и города Мариуполь от украинских боевиков.

Подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских военных, сообщает Минобороны РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

