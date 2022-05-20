Экспонаты с выставки работ Фаберже в Лондоне вернулись в Эрмитаж

Генсек ООН обсуждает разминирование в Черном море с Киевом, Москвой и Анкарой, заявил постпред США при ООН.

Российские экспонаты с выставки работ Фаберже в Лондоне вернулись в Государственный Эрмитаж, сообщил директор музея.

Отказ Литвы от импорта российской электроэнергии не скажется на Калининграде, заявили власти региона.

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