Боевики украинских нацбатальонов занимаются мародерством в городе Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, также националисты избивают сопротивляющихся граждан, которых те обвиняют в пророссийских взглядах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

