Заболеваемость оспой обезьян в Европе может вырасти летом – ВОЗ

Министр юстиции Латвии предложил изъятые за рубежом российские активы конфисковать для возмещения якобы ущерба от "советской оккупации".

ВОЗ считает, что заболеваемость оспой обезьян в Европе может вырасти летом.

Европа должна убедить Украину принять предложения России по урегулированию, считает бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

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