Борисов заявил о применении РФ лазерного оружия в спецоперации на Украине

Российские военные применяют на Украине лазерное оружие. Об этом 20 мая рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов.

В частности, речь идет о лазерном комплексе "Задира", который может поражать цель на расстоянии до пяти километров. Кроме того, новые реактивные системы залпового огня теперь получили высокоточные снаряды с самонаведением. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.