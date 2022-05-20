Путин обсудит с Лукашенко развитие российско-белорусских отношений

Владимир Путин намерен обсудить со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко развитие отношений России и Белоруссии, акцентируя внимание на вопросы интеграции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В рамках встречи также планируют затронуть темы международной и региональной повестки дня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.