Военный эксперт рассказал, когда произойдет освобождение ЛНР

Освобождение Луганской Народной Республики завершится в ближайшее время. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

О том, когда это произойдет, рассказал военный эксперт Виктор Литовкин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





