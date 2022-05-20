Штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины и Донбасса создали в РФ

В России создан штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины и Донбасса. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Новые случаи оспы обезъяны зафиксировали в Бельгии и Франции, заявили вирусологи.

В Москве 28 мая пройдет регата по сапбордингу.

