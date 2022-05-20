ВСУ переоборудовали школу-интернат в Херсонской области под военную базу

В Херсонской области украинские силовики превратили школу-интернат в военную базу. Об этом сообщает РИА Новости.

На территории учебного заведения в селе Старая Збурьевка устроили стоянку для военной техники. В классах хранили провизию и боеприпасы. Когда пришлось обороняться – оборудовали в школьных корпусах огневые позиции.

По словам местных жителей, силовики заняли интернат еще до начала специальной военной операции. Там якобы готовили диверсантов и партизан, и уже когда начались боевые действия, в школе разместились кадровые военные.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.