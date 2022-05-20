Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби перейдет на работу в Белый дом – СМИ

Джон Кирби переедет из Пентагона в Капитолий. Пресс-секретарь оборонного ведомства США меняет работу. Теперь он станет представителем администрации по связям с общественностью, сообщает телеканал CNN.

Предполагают, что при необходимости он сможет заменять на брифингах пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Она лишь неделю как сменила на этом посту Джен Псаки, но американские журналисты уже сочли ее профнепригодной.

Они раскритиковали Карин Жан-Пьер, которая объяснила высокие темпы американской инфляции "повышением цен Путина". Некоторые даже в шутку заметили, что ей пока удается не так убедительно врать, как это делала ее предшественница. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

