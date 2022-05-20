Россия применяет Су-57 в спецоперации на Украине – СМИ

Россия применяет на Украине истребители пятого поколения Су-57. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свои источники в оборонно-промышленном комплексе.

Эти самолеты бьют по объектам противника ракетами, не заходя в зону, где их могут поразить средства ПВО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.